Kreispolizeibehörde Euskirchen / Blauen Mercedes Benz gestohlen

Blauen Mercedes Benz gestohlen

53919 Weilerswist-Hausweiler - Über die Ostertage entwendeten der oder die unbekannten Täter einen nicht zugelassenen, 17 Jahre alten Mercedes Benz C200 Coupé in blau. Der Besitzer, ein 42-jähriger Mann aus der Gemeinde Weilerswist, hatte sein Fahrzeug Mitte Februar abgemeldet. Den Mercedes parkte er am Fahrbahnrand des Fasanenwegs. Zuletzt sah er das Auto noch am Sonntag gegen 14 Uhr. Am Dienstagmorgen bemerkte er den Diebstahl. Das Auto hatte diverse Rostansätze, ansonsten jedoch keinerlei besonderen Merkmale. Beide Schlüssel befinden sich noch beim Geschädigten. Am Auto, das zur Fahndung ausgeschrieben ist, befanden sich keine Kennzeichen.

