Kreispolizeibehörde Euskirchen / Bolognese auf dem Herd ...

Bolognese auf dem Herd vergessen - Wohnung nach Feuer nicht mehr nutzbar.

Schleiden, Sleidanusstraße - Ein 53jähriger beabsichtigte, sich ein Essen vom Vortag aufzuwärmen und stellte den Topf mit der Speise auf den Elektroherd. Dann verließ er die Küche. Seinen Angaben zu Folge bemerkte er nach kurzer Zeit heftigen Brandgeruch. In der Küche schlug bereits Feuer aus dem Herd. Eigene Löschversuche waren, auch wegen der erheblichen Rauchgasentwicklung, erfolglos. Die eintreffenden Feuerwehren aus Schleiden, Oberhausen, Bronsfeld und Harperscheid konnten mit insgesamt 28 Feuerwehrleuten den Brand in der Wohnung bekämpfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Stadt Schleiden versorgte den Bewohner und kümmerte sich um eine Ersatzwohnung.

