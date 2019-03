Kreispolizeibehörde Euskirchen / Brand in einer Lagerhalle

Brand in einer Lagerhalle

53937 Schleiden - In der Nacht zum Samstag (01.20 Uhr) kam es in einer an der Kölner Straße in Gemünd gelegenen Lagerhalle zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Das Feuer entstand offenbar in einem in der Halle befindlichen Materialcontainer. Vorangegangene Schweißarbeiten werden als Brandursache nicht ausgeschlossen. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

