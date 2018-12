Kreispolizeibehörde Euskirchen / Brandmeldealarm ausgelöst

Brandmeldealarm ausgelöst

53879 Euskirchen - Am frühen Freitagmorgen (06.20 Uhr) wurde die Feuerwehr über einen Brand im Marienhospital in Euskirchen in Kenntnis gesetzt. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen Unbekannte die Scheibe eines Brandmelders ein und lösten so einen Brandalarm aus. Die eintreffende Feuerwehr erkannte den Fehlalarm. Sie waren mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Bei der Ermittlung des Verursachers ist ein Regressanspruch nicht ausgeschlossen.

