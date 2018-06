Kreispolizeibehörde Euskirchen / Brandstiftung

Brandstiftung

Nettersheim - Bislang unbekannte Täter steckten am Donnerstag in der Zeit von 16 bis 20.20 Uhr gelagertes Holz in Brand und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Brand fest und informierte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Das Holz lagerte auf einer Wiese eines Privatgrundstücks in Frohngau. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt.

