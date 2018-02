Kreispolizeibehörde Euskirchen / Dank frühem Hinweis Dieb gefasst

Dank frühem Hinweis Dieb gefasst

53879 Euskirchen - Am frühen Freitagmorgen (02.30 Uhr) wurde ein Bewohner der Eupener Straße in Euskirchen durch ein lautes Geräusch aus seinem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er einen Mann, der sich an der Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Der Bewohner zögerte nicht lange und verständigte den Polizeinotruf 110. Eine Streifenwagenbesatzung rückte unmittelbar aus. Der 29-jährige Tatverdächtige versteckte sich hinter einem Auto - vergebens. Die Polizeibeamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und einen Rucksack sicherstellen, in dem sich offenbar Diebesgut befand. Außerdem stand gegen den Mann ein Haftbefehl aus.

