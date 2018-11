Kreispolizeibehörde Euskirchen / Einbruch in die ...

Einbruch in die Glück-Auf-Apotheke in Mechernich

Mechernich - In der Nacht zum 02.11.2018 hebelten unbekannte Täter das Fenster des Lagerraumes auf und konnten so in die Räumlichkeiten der Apotheke gelangen. Hier wurden alle Kassen im Verkaufsraum angegangen sowie ein Tresor. Das Öffnen des Tresors gelang den Tätern jedoch nicht. An Diebesgut konnten die Täter ca. 60 Euro Münzgeld erbeuten.

