Kreispolizeibehörde Euskirchen / Einbruch in eine Werkstatt

Einbruch in eine Werkstatt

53919 Weilerswist - Am Freitagmorgen wurde der Einbruch in eine Kfz.-Werkstatt in der Metternicher Straße festgestellt. Unbekannte hatten sich gewaltsamen Zutritt verschafft und neben einem elektrischen Werkzeug und der Abdeckung für ein Motorrad mehrere Reifensätze samt Felgen entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen, Ruf 022517990, entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu