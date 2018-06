Kreispolizeibehörde Euskirchen / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Weilerswist-Lommersum - In der Nacht von Sonntag auf Montag (1.50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Brabanter Straße in Lommersum ein und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld. Es entstand geringer Sachschaden im dreistelligen-Eurobereich.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu