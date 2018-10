Kreispolizeibehörde Euskirchen / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

53881 Euskirchen - Am Freitagmorgen (07.50 Uhr) wurde der Einbruch in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Flamersheimer Mönchstraße festgestellt. Unbekannte hatten sich von der Gebäuderückseite aus gewaltsamen Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Gebäude befindliche Werkzeuge und Werkzeugmaschinen wurden zum Abtransport bereit gelegt. Aus derzeit nicht geklärten Gründen verließen die Täter die Örtlichkeit jedoch ohne Beute.

