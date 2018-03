Kreispolizeibehörde Euskirchen / Fahrzeug in Brand gesetzt

Fahrzeug in Brand gesetzt

53925 Kall-Keldenich - Drei Pkw und mehrere Anhänger wurden durch Feuer beschädigt. In der Nacht zu Mittwoch gerieten im Ortskern der Ortschaft Keldenich drei Pkw und ein Wohnanhänger in Brand. Die Brandentdeckungen fanden von 02.50 Uhr Und 03.10 Uhr am frühen Mittwochmorgen statt. An der Giertzenbergstraße und der Straße "Klein-Köln" brannten die angezündeten Pkw völlig nieder. Der Eigentümer eines abgestellten Pkw an der Straße "Auf der Kier" erkannte einen Feuerschein am vorderen rechten Reifen seines Fahrzeuges. Er konnte den Brand löschen und so sein Fahrzeug retten. Am vorderen Rad war auf dem Reifen eine Verschmelzung zu erkennen. Durch den Brand eines Wohnanhängers am Eschenweg wurden danebenstehende Pkw-Anhänger durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Wohnanhänger brannte völlig nieder. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen