Kreispolizeibehörde Euskirchen / Fallrohre aus Kupfer an Kirche ...

Fallrohre aus Kupfer an Kirche gestohlen

53902 Bad Münstereifel-Houverath - Diebe suchten die St. Thoms Kirche in Houverath heim. An vier Stellen wurden circa zehn Meter Kupferfallrohre (circa 20 Kilogramm) entwendet. Die Halterungen wurden hierfür aufgeschraubt und die Rohre "fachmännisch" rausgezogen. Einem Mitglied des Kirchenvorstands fiel der Diebstahl am Montagmorgen auf. Täterhinweise liegen nicht vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen