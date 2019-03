Kreispolizeibehörde Euskirchen / Flüchtigen Ladendieb mit ...

Flüchtigen Ladendieb mit Fahrrad verfolgt

53879 Euskirchen - Am Montagnachmittag (15.20 Uhr) meldete sich eine Verkäuferin telefonisch bei der Polizei Euskirchen und gab an, dass sie gerade eine Person in der Fußgängerzone Euskirchen (Neustraße) beobachtet, die am Vormittag aus einem Bekleidungsgeschäft eine Damenhandtasche entwendet hat. Eine entsprechende Anzeige wäre bereits erstattet worden.

Zusammen mit der Zeugin wurde die Innenstadt fußläufig abgesucht. Der Tatverdächtige konnte entdeckt werden.

Als ein Polizeibeamter auf den Beschuldigten zuging, ergriff dieser über die Bischofstraße die Flucht. An der Einmündung Bischofstraße / Pielsgasse bog der Beschuldigte nach links auf die Pielsgasse ab. Als der Polizist an der Einmündung ankam, übernahm er ein Fahrrad eines Passanten, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung aufhielt und die Verfolgung des flüchtigen beobachtet hatte.

Mit dem Fahrrad verfolgte der Polizist den Beschuldigten weiter und konnte diesen im weiteren Verlauf auf dem Rüdesheimer Torwall einholen, stellen und festnehmen.

Der Euskirchener (44) führte weiteres Diebesgut aus verschiedenen Geschäften mit sich. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu