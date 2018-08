Kreispolizeibehörde Euskirchen / Frau entzieht sich ...

Frau entzieht sich Verkehrskontrolle und bringt Beamtin in Gefahr

Euskirchen-Kuchenheim - Am Montagabend (19.23 Uhr) wird eine 57-jährige Frau aus Düren durch Polizeibeamte kontrolliert, da sie während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Nachdem die Frau die Anhaltezeichen zunächst ignorierte, konnte sie dann aber an einer Bushaltestelle in Kuchenheim angehalten werden. Obwohl die Frau eine Gurtbefreiung vorweisen konnte, wurde sie den Polizeibeamten gegenüber zornig und schrie sie an. Während der Maßnahme lief die Frau plötzlich laut schreiend davon. Sie kehrte nach einiger zurück und wollte weiterfahren. Da die Maßnahme durch die Polizei noch nicht beendet war, erklärte ihr eine Polizeibeamtin, dass es noch einen Moment dauern würde. Die Beamtin stand aufgrund des Platzmangels und der hinter ihr befindlichen Fahrbahn, nahe am Fahrzeug der 57-Jährigen. Diese setzte ganz unerwartet zum Fahren an und fuhr rasant aus der Haltebucht heraus, so dass die Polizeibeamtin auf die Fahrbahn springen musste, um nicht angefahren zu werden. Glücklicherweise war die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt frei. Die Frau muss nun mit einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Nötigung rechnen.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu