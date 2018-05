Kreispolizeibehörde Euskirchen / Frau fühlte sich von nacktem ...

Frau fühlte sich von nacktem Mann belästigt - Beschuldigter angetroffen

53881 Euskirchen - Einem 37-jährigen Mann aus Euskirchen wird vorgeworfen, dass er sich am Dienstagmorgen (8.45 Uhr) in einem Waldstück zwischen Kuchenheim und Weidesheim nackt aus zog und sich an den Wegesrand stellte. Dadurch fühlte sich eine 54-jährige Spaziergängerin aus dem Euskirchener Stadtgebiet belästigt. Sie war mit ihrem Hund unterwegs. Als sie die Polizei verständigte, habe sich der Mann schnell wieder angezogen, sei auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Weidesheim davongefahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Beschuldigten im Nahbereich antreffen.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen