Kreispolizeibehörde Euskirchen / Frontal gegen Baum gefahren

Frontal gegen Baum gefahren

Zülpich - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19.24 Uhr auf der B265 bei Zülpich wurde ein Ehepaar aus Euskirchen schwer verletzt. Auf gerader Strecke kam ihr Pkw im Streckenabschnitt zwischen Weiler in der Ebene und dem Kreisverkehr 'Siechhaus' plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 54-jährige Fahrer und seine 53- jährige Beifahrerin verletzten sich dabei schwer und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrzeugführer einen Hustenanfall erlitten und dabei die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der im Frontbereich total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen