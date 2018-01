Kreispolizeibehörde Euskirchen / Glatteisunfälle im Kreisgebiet

Glatteisunfälle im Kreisgebiet

53879 Euskirchen - Obwohl die Straßen schon in den frühen Morgenstunden bereits glatt wurden, ereigneten sich die ersten Verkehrsunfälle gegen 07.00 Uhr. In sehr kurzer Zeit verunfallten insgesamt 9 Fahrzeuge. Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Schulbusses auf der Landstraße 194 zwischen Wüschheim und Ottenheim verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leicht. Auf der Bundesstraße 265 bei Weiler in der Ebene fuhr ein Schulbus gegen einen Baum Nähere Erkenntnisse liegen zurzeit nicht vor.

