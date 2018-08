Kreispolizeibehörde Euskirchen / In eigener Sache: ...

In eigener Sache: Polizeidirektor Christian Außem in den Ruhestand verabschiedet

Euskirchen - Kreis Euskirchen - Nach rund vier Jahren als Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Euskirchen ist Polizeidirektor Christian Außem am heutigen Donnerstagvormittag im Kreishaus in den Ruhestand verabschiedet worden.

Behördenleiter Günter Rosenke begrüßte rund 60 geladene Ehrengäste. "Christian Außem hat in den letzten vier Jahren als Abteilungsleiter Polizei die Behörde sehr erfolgreich geprägt. Wir haben insgesamt sehr gut und äußerst harmonisch zusammengearbeitet."

Polizeidirektor Christian Außem, so Rosenke, hat sein Leben in den Dienst der Sicherheit der Bevölkerung gestellt. "Wir sind froh, dass wir unsere Polizei haben und auch das muss einmal am Ende einer erfolgreichen Polizeikarriere deutlich gesagt werden." Vom "Schutzmann"-Virus war Außem nicht von Anfang an infiziert.

Vor seinem Eintritt in den Polizeidienst absolvierte er in der Zeit von 1973 bis 1975 eine Ausbildung zum Fernmeldeinstallateur bei der Firma Siemens AG. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1975 wurde er als Polizeiwachtmeister in den Dienst des Landes NRW eingestellt und der Bereitschaftspolizei Abteilung fünf Brühl, Außenstelle Euskirchen, zur Ausbildung zugewiesen.

Behördenleiter Rosenke: "Herr Außem begann seine Polizeilaufbahn hier bei uns in Euskirchen. Dass sie hier und heute endet, war damals sicherlich noch nicht absehbar." Außem war unter anderem Leiter der Polizeiinspektion I in Aachen. Er war nach seiner Versetzung zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) maßgeblich an der Einführung der neuen Dienstwaffe, der neuen blauen Polizeiuniform und an der Umstellung vom Analog- zum Digitalfunk verantwortlich.

Seine Karriere krönte er im Oktober 2014 mit der Versetzung zur Kreispolizeibehörde Euskirchen als Abteilungsleiter der Polizei. Rosenke: "Herr Außem hat seine deutlichen Spuren auf vielen Ebenen hinterlassen. Er hat diese Polizei NRW geprägt, nicht nur auf Landes-, sondern auch hier bei uns auf Kreisebene."

Christian Außem (62) bedankte sich zuvorderst bei den Kolleginnen und Kollegen, "die tagtäglich rund um die Uhr in den Polizeiwachen ihren Dienst verrichten. Sie tun dies engagiert und vor allem auch besonnen." Außem dankte auch den Kolleginnen und Kollegen in den Kriminalkommissariaten, "die trotz teilweise erheblicher Personalengpässe ermitteln und so zu einer Aufklärungsquote beitragen, die sich im Landesvergleich sehen lassen kann."

Auch der Direktion Verkehr quittierte er eine gute Arbeit. "Auch wenn ihre Tätigkeit bei den Autofahrern nicht so gut ankommt: die Geschwindigkeitsüberwachung trägt dazu bei, die Straßen im Kreis Euskirchen etwas sicherer zu machen. Viel zu oft müssen wir schwere Verkehrsunfälle beklagen, was in den betroffenen Familien immer zu unsäglichem Leid führt." Seine Anerkennung galt auch den Kolleginnen und Kollegen in den Stabsdienststellen und der Zentraldirektion, "ohne die die Polizeiarbeit, aber auch die Arbeit des Abteilungsleiters Polizei, nicht funktioniert."

Die Polizei ist ein maßgeblicher Pfeiler in der Architektur der öffentlichen Sicherheit. Sie kann dies aber nicht allein, sondern nur im Kanon mit den anderen Behörden und Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Außem: "Die Zusammenarbeit im Kreis Euskirchen ist wirklich hervorragend, sei es mit der Abteilung Gefahrenabwehr/Einsatz beim Kreis, sei es mit den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk, mit den Hilfsorganisationen oder der Bundeswehr."

Während der offiziellen Abschiedsfeier spielten Mitglieder der Bigband der Marienschule aus Euskirchen unter Leitung von Michael Luke und Jan Philipp Röser. Claudia Hartl und Sandra Kossin von der Greifvogelstation Hellenthal setzten Außem und seiner Ehefrau Inge Henkelmann als Bild voller Symbolkraft den Karpaten-Uhu "Mo" und das Zwergkäuzchen "Obelix" auf die Arme. Damit verabschiedete sich die "Eule" bei ihrem Abteilungsleiter, der morgens mit einem alten Polizei-Porsche 924 abgeholt wurde. Außem zum Abschluss: "Ihnen allen kann ich sagen: Sie haben eine gute Polizei hier im Kreis Euskirchen."

