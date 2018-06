Kreispolizeibehörde Euskirchen / Jugendliche mit Drogen am ...

Jugendliche mit Drogen am Grillplatz

Kall - Am Donnerstagabend (20.15 Uhr) wurde eine Streifenwagenbesatzung auf eine neunköpfige Jugendgruppe an einem Grillplatz in Kall aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Konsum von Drogen festgestellt. Einer der Personen (19) widersetzte sich einer Durchsuchung, pöbelte und beleidigte die Beamten. Es wurden mehrere Gramm Drogen gefunden. Dem Tatverdächtigen droht nun eine Anzeige.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu