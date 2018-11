Kreispolizeibehörde Euskirchen / Kind angefahren

Kind angefahren

53909 Zülpich - Dienstagnachmittag (16.25 Uhr) befuhr ein 90-Jähriger mit seinem Pkw die Bonner Straße in Richtung Seegärten. Er wollte nach eigenen Angaben nach links in den Kettenweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine 13-Jährige Zülpicherin die den Fußgängerüberweg auf dem Kettenweg in Richtung Seegärten nutzte. Sie wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

