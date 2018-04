Kreispolizeibehörde Euskirchen / Kinderspielzeug durch Feuer ...

Kinderspielzeug durch Feuer zerstört

53894 Mechernich-Obergartzem - Bei einem Brand eines Schuppens am frühen Sonntagmorgen (01.10 Uhr) am Kindergarten "Bleibachzwerge" wurde diverses, in einem Schuppen untergebrachtes, Spielzeig beschädigt. Da sich keinerlei elektrische Leitungen im oder im Umfeld des Schuppens befinden, ist eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

