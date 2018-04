Kreispolizeibehörde Euskirchen / Kradfahrer fährt auf geparkten ...

Kradfahrer fährt auf geparkten Pkw auf und verletzt sich schwer

Euskirchen - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Flamersheim verletzte sich ein 22-jähriger Kradfahrer aus Rheinbach schwer. Gegen 17.05 Uhr befuhr dieser die Christian-Schäfer-Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden musste. Sein Krad wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

