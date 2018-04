Kreispolizeibehörde Euskirchen / Kradfahrer tödlich verunglückt

Kradfahrer tödlich verunglückt

Hellenthal - Eine Fahrt in die Eifel endete für einen 20-jährigen Kradfahrer aus Bottrop am Samstagmittag tödlich. Gegen 12.48 Uhr war er als Vorletzter einer sechsköpfigen Kradgruppe auf der K64 zwischen Blumenthal und Ingersberg unterwegs. Eingangs einer Linkskurve verlor er aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Anschließend rutschten er und sein Krad nach rechts von der Fahrbahn, wo beide gegen die Schutzplanke stießen. Dabei zog sich der Kradfahrer vermutlich seine tödlichen Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die K64 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in diesem Streckenabschnitt bis gegen 15.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

