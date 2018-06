Kreispolizeibehörde Euskirchen / Kreditkartenbetrüger blieb ...

Kreditkartenbetrüger blieb erfolglos

Blankenheim - Ein bislang unbekannter Täter versuchte über eine E-Mail an die Kreditkartendaten zweier Männer aus Blankenheim (73 und 38) zu gelangen. In der E-Mail gab der Täter an, dass eine Rechnung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages zu begleichen sei. Der Aufforderung einen Link zur Aktualisierung von Kreditkartendaten zu öffnen, kamen die beiden Männer nicht nach, sondern informierten richtigerweise die Polizei.

