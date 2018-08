Kreispolizeibehörde Euskirchen / Ladendieb festgenommen

Ladendieb festgenommen

Euskirchen - Am Montagnachmittag (16.25 Uhr) haben zwei männliche Täter in einem Elektrofachgeschäft an der Roitzheimer Straße Waren im unteren vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Kameraaufzeichnungen wurden durch den Mitarbeiter an sämtliche Filialen des Unternehmens weitergeleitet. Aus diesem Grund konnte einer der mutmaßlichen Täter (26) in einer Filiale in Bad Neuenahr gegen 19 Uhr durch Mitarbeiter identifiziert und gestellt werden. Der Täter wurde daraufhin durch eingesetzte Polizeibeamte festgenommen.

