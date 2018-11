Kreispolizeibehörde Euskirchen / Ladendieb macht dicke Beute

Ladendieb macht dicke Beute

53879 Euskirchen - Bereits am vergangenen Freitag gegen 17:15 Uhr konnte ein Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft am Alter Markt erhebliche Beute machen. Demnach gelang es ihm drei hochwertige Jacken mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich zu entwenden und unerkannt zu entkommen. Der Schaden war erst nach einer Inventur und der Auswertung von Videoaufzeichnungen durch das Personal aufgefallen und zur Anzeige gebracht worden.

