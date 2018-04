Kreispolizeibehörde Euskirchen / Leichtverletzt nach Pkw Überschlag

Leichtverletzt nach Pkw Überschlag

Weilerswist - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag zwischen Brühl und Weilerswist verletzte sich eine Person leicht. Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw Fahrer aus Weilerswist die L194 aus Brühl kommend in Fahrtrichtung Weilerswist. In einem Gefällstück im Bereich Swister Berg verlor er in einer scharfen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 6000,-EUR.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen