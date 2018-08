Kreispolizeibehörde Euskirchen / Mehrere Anrufe falscher ...

Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Mechernich, Bad Münstereifel - Erneut haben bislang unbekannte Täter sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Am Donnerstagabend kam es im Raum Mechernich und Bad Münstereifel zu rund 20 Fällen. Insbesondere ältere Menschen wurden mit einer Nummer, die sich teilweise aus der Vorwahl 02443 und der "110" zusammensetzte, angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Wie in vielen Fällen zuvor erzählte man, dass es zu einer Festnahme in der Nähe der angerufenen Personen gekommen ist, wobei der Täter einen Zettel mit der Anschrift dieser Personen bei sich führte und man nun von einem zukünftigen Einbruch ausgehe. Alle angerufenen Personen reagierten richtig, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Es kann von weiteren Anrufen in diesem Zeitraum ausgegangen werden, die der Polizei Euskirchen derzeit noch nicht bekannt sind.

Bitte seien Sie wachsam! Informieren Sie ihre älteren Mitmenschen. Die Polizei ruft niemals mit der "110" an.

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen geben und wählen Sie selbst die 110.

Die Polizei fragt Sie nicht nach Ihrem Vermögen oder ihren Bankdaten.

