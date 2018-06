Kreispolizeibehörde Euskirchen / Mehrere Einbrüche in Zülpich

Mehrere Einbrüche in Zülpich

Zülpich - Zwischen Mittwochabend (22.15 Uhr) und Donnerstagnachmittag (17.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Gaststätten und ein Sonnenstudio in Zülpich eingebrochen. In einer Gaststätte auf der Münsterstraße entwendeten die Täter eine Geldsumme im oberen dreistelligen Euro-Bereich. Die andere Gaststätte hatte lediglich einen Sachschaden zu verzeichnen. Im Sonnenstudio wurde ein Rest Wechselgeld entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Bereich.

