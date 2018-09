Kreispolizeibehörde Euskirchen / Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Euskirchen - Zwischen Freitagnacht (0 Uhr) und Samstagabend (18.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Euskirchen auf der Gottfried-Disse-Straße, An der Vogelrute, auf der Gottfried-Schenker-Straße und An der Malzfabrik beschädigt. Ein entwendetes Verkehrszeichen wurde auf ein Fahrzeug gelegt. Bei zwei Anhängern und fünf Pkw wurden die Reifen zerstochen. Ein Transporter wurde zusätzlich mit Lack besprüht. Weiterhin wurde ein Gebäude in Roitzheim durch Graffiti beschädigt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

