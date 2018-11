Kreispolizeibehörde Euskirchen / Mit Kleinkraftrad verunglückt, ...

Mit Kleinkraftrad verunglückt, plötzlich war das Licht weg

53879 Euskirchen - Sonntagabend (20.50 Uhr) befuhr ein 64-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Roller die Landstraße 194 von Rheder nach Euskirchen. Während der Fahrt ging plötzlich am Zweirad das Licht aus. Daraufhin kam der Euskirchener nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

