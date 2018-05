Kreispolizeibehörde Euskirchen / Mit Traktor umgekippt

Mit Traktor umgekippt

Zülpich - Auf der Sportanlage in der Blayer Straße in Zülpich ist am Freitagmorgen während einer Sportveranstaltung ein Traktor umgekippt. Zwei Mitfahrerinnen verletzten sich dabei leicht. Eine ortsansässige Schule führte ausgehend von der Sportanlage eine Laufveranstaltung durch. Ein 16-jähriger Schüler hatte sich bereit erklärt, mit dem familieneigenen Traktor, für den er auch eine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, u. a. die Versorgung entlang der Laufstrecke zu gewährleisten. Hierzu transportierte er in einem angehängten kleinen Einachsanhänger Getränkekisten, die an der Strecke verteilt werden sollten. Beim Befahren einer kurzen, leicht abschüssigen Böschung im rückwärtigen Bereich der Sportanlage geriet ihm das Gefährt außer Kontrolle. Dabei verloren zwei Mitfahrerinnen den Halt, rutschten aus ihren Sitzschalen und fielen vom Traktor. Dieser kippte schließlich um. Die beiden 17-jährigen Schülerinnen erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen, der 16-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die hinzugerufene örtliche Feuerwehr richtete den Traktor wieder auf. An Traktor und Anhänger entstand kein nennenswerter Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen