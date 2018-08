Kreispolizeibehörde Euskirchen / Motorroller kollidiert mit Pkw

Motorroller kollidiert mit Pkw

Euskirchen - Am Samstagabend (17.54 Uhr) befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Marsstraße in Stotzheim und wollte nach links in die Wassermannstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 15-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und den Pkw während des Abbiegevorgangs überholen wollte. Der ebenfalls aus Euskirchen stammende Zweiradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. An seinem Zweirad wurden technische Veränderungen festgestellt, die zu einer höheren Höchstgeschwindigkeit als in der Betriebserlaubnis angegeben führen. Die dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 15-jährige nicht vorweisen, so dass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

