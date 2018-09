Kreispolizeibehörde Euskirchen / Nach Alleinunfall verletzt

Nach Alleinunfall verletzt

53909 Zülpich - Am heutigen Mittwochmorgen (07.25 Uhr) befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße 265 von Zülpich nach Weiler in der Ebene. Aus noch ungeklärter Ursache kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

