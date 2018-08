Kreispolizeibehörde Euskirchen / Nach illegalem Autorennen kommt ...

Nach illegalem Autorennen kommt es zum Unfall und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Euskirchen-Kessenich - Am Sonntagabend (22.22 Uhr) wurde die Polizei Euskirchen über einen Verkehrsunfall an der Erlenhofkreuzung informiert.

Die vor Ort befindlichen Zeugen (35, 45) gaben an, dass sie soeben ein Rennen zwischen zwei Sportwagen beobachtet haben. Mit sehr hoher Geschwindigkeit bogen beide Fahrzeuge an der Kreuzung nach rechts in Richtung Wüschheim ab, wobei der Fahrer des einen Sportwagens die Kontrolle verlor und in das angrenzende Feld fuhr. Der unbekannte Fahrer und seine Beifahrerin verließen das Fahrzeug und auch die Unfallörtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Beifahrerin (17) durch Polizeibeamte aufgegriffen werden. Sie war sehr aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Als sie ihr Mobiltelefon zerstören wollte und nach den Polizisten schlug, wurden ihr Handfesseln angelegt und sie wurde der Polizeiwache zugeführt.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv (Marihuana). Nach einer auf der Wache entnommenen Blutprobe, wurde die 17-Jährige ihrer Mutter übergeben.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Fahrzeuge aus einer Halle in Meckenheim entwendet wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu