Kreispolizeibehörde Euskirchen / Nach räuberischem Diebstahl ...

Nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Euskirchen - Am Montagmorgen (11.16 Uhr) entwendete ein 46-jähriger Mann aus Euskirchen eine Packung Zigaretten in einem Supermarkt an der Roitzheimer Straße. Eine Mitarbeiterin (43) und ein zufällig anwesender Bundespolizeibeamter (51) liefen dem Dieb hinterher, wobei dieser der 43-Jährigen gegen die Schulter stieß und zunächst davon rannte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Mann in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Gegenstände gefunden, die zu einem bereits angezeigten Diebstahl gehören. Der Mann muss nun mit einem Verfahren rechnen.

