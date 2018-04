Kreispolizeibehörde Euskirchen / Ohne Führerschein Unfall gebaut

Ohne Führerschein Unfall gebaut

53879 Euskirchen - Eine 55-jährige Frau aus Euskirchen befuhr am Donnerstagnachmittag (15.50 Uhr) den Eifelring in Richtung Roitzheimer Straße. In Höhe des OBI Baumarktes beabsichtigte sie, nach rechts auf den Kundenparkplatz einzubiegen. Ein hinter ihr fahrender Mann (22 Jahre) übersah den Abbiegevorgang und fuhr der Frau auf das Heck. Hierbei wurde die Frau verletzt und kam ins Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

