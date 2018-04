Kreispolizeibehörde Euskirchen / Parkscheinautomat beschädigt

Parkscheinautomat beschädigt

53879 Euskirchen - Einen Parkautomaten beschädigten Unbekannte an der Straße "Am Bollwerk". Nach bisherigen Erkenntnissen fielen die Beschädigten einem Mitarbeiter der Stadtwerke Euskirchen am Samstagmittag auf. Eine genauere Angabe des Tatzeitpunktes ist nicht möglich. Der oder die Tatverdächtigen versuchten das Schloss des Automaten zu öffnen. Als dies nicht gelang, hebelten sie an der Abdeckung herum. Auch so gelangten sie nicht an die Kasse. Offenbar ohne Beute verließen die Unbekannten die Tatörtlichkeit.

