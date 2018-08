Kreispolizeibehörde Euskirchen / Pkw prallt gegen einen Baum

Pkw prallt gegen einen Baum

Dahlem-Bundesstraße 51 - Am Montagmorgen (11.35 Uhr) befährt ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seiner Beifahrerin (58) die Bundesstraße 421 und beabsichtigte auf die Bundesstraße 51 in Richtung Köln aufzufahren. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin verletzte sich ebenfalls. Es entstand insgesamt ein Schaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

