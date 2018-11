Kreispolizeibehörde Euskirchen / Pkw-Überschlag: Betrunkener ...

Pkw-Überschlag: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall

53894 Mechernich - Ein 24-jähriger Mann aus Vettweiß befuhr am Donnerstag (6 Uhr) mit seinem Pkw die Kreisstraße 10 aus Firmenich kommend in Richtung Schwerfen. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer sowie seine beiden Insassen (28, 20) wurden durch den Überschlag verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert (1,74 Promille). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

