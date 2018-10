Kreispolizeibehörde Euskirchen / Pkw-Unfall mit Verletzten

Pkw-Unfall mit Verletzten

53894 Mechernich-Firmenich - Am heutigen Dienstagmorgen (6.25 Uhr) befuhr ein 56-Jähriger aus Zülpich mit seinem Pkw die Kreisstraße 10 von Zülpich nach Firmenich. Er wollte nach links auf die Bundesstraße 266 auffahren. Bei seinem Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 32-jährigen Mechernicherin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige sowie ihre 27-jährige Beifahrerin verletzten sich ebenfalls. Auch sie brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.

