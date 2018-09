Kreispolizeibehörde Euskirchen / Polizei sucht nach vermisstem ...

Polizei sucht nach vermisstem 17-jahrigem

53879 Euskirchen - Seit Donnerstagabend vermisst eine 42-Jährige Mutter ihren 17-jährigen Sohn. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Schüler am Donnerstag nicht in seiner Schule gewesen und danach nicht nach Hause zurückgekehrt. Aufgrund weiterer Erkenntnisse ist am Freitagmorgen die Suche nach dem 17-jährigen intensiviert worden. Der Einsatz eines Mantrailerhundes und eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera blieben erfolglos. Die Polizei sucht nun mit einer Bildveröffentlichung nach dem jungen Mann.

Personenbechreibung:

175 cm groß; schwarze Haare; dunkelblaue Augen; Oberlippen-und Kinnbart (Flaum) Blaue Kapuzensweatjacke; schwarze Jeans; weiße Turnschuhe; trägt einen blauen Rucksack mit Streifen.

Wer hat den jungen Mann seit Donnerstag gesehen. Wer kann Angaben über seinen Aufenthaltsort machen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer:02251/799-539 oder 02251/799-0.

