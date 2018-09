Kreispolizeibehörde Euskirchen / Radfahrer angefahren, ...

Radfahrer angefahren, Pkw-Fahrer und Radfahrer verließen Unfallstelle

53879 Euskirchen - Am Freitag, 14.09.2018, gegen 15.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie ein Pkw-Fahrer beim Verlassen des Kreisverkehrs Kölner Straße /Jean-Spessart-Straße einen Radfahrer anfuhr, der über den dortigen Fußgängerüberweg fuhr. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw die Frontschürze verlor. Nach dem Zusammenstoß setzten sich beide Parteien lautstark verbal auseinander. Der Pkw-Fahrer sammelte dann seine Frontschürze ein und fuhr davon. Der Radfahrer schob sein Rad stark humpelnd in Richtung Innenstadt. Eine Suche nach dem Unfallbeteiligten Radfahrer verlief ergebnislos. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu