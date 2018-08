Kreispolizeibehörde Euskirchen / Raubdelikt im Ruhrpark

Raubdelikt im Ruhrpark

Euskirchen - Am Sonntagabend (19.20 Uhr) befanden sich zwei 13-jährige Mädchen aus Euskirchen im Ruhrpark an der Münstereifeler Straße. Ihnen gegenüber saß eine Gruppe Jugendlicher, die mehrfach nach Zigaretten fragte. Als die 13-Jährigen dies verneinten, wurden sie von einem Mädchen aus der Gruppe, die in der einen Hand ein Messer und in der anderen Hand ein Pfeffersprach hielt, dazu aufgefordert, ihre persönlichen Sachen herauszugeben. Sie drohte den Mädchen damit, ihnen weh zu tun. Aus Angst gaben sie ihre Handys und Handtaschen. Die Mädchen informierten ihre Eltern und daraufhin die Polizei. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

