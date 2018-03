Kreispolizeibehörde Euskirchen / Rauchentwicklung in Heizungsanlage

Rauchentwicklung in Heizungsanlage

53937 Schleiden-Harperscheid - Donnerstagmittag (13.40 Uhr) bemerkte die Tochter des Hauseigentümers eine Rauchentwicklung im Keller. Sie informierte umgehend die Rettungsdienste. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand noch in der Entstehung löschen. Offenbar waren einzelne Pellets in der Anlage in Brand geraten. Es entstand geringer Sachschaden.

