Kreispolizeibehörde Euskirchen / Roller aus Halle gestohlen

Roller aus Halle gestohlen

Mechernich-Hostel - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende einen Roller aus einer unverschlossenen Halle in Hostel. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen Mokick Roller der Marke Hyosung in blau. Die Beinverkleidung ist auf der rechten Seite stark beschädigt. Dem 47-jährigen Eigentümer entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter Tel.: 0 22 51 / 799-0 entgegen.

