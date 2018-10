Kreispolizeibehörde Euskirchen / Sachbeschädigung an Lkw

Sachbeschädigung an Lkw

53881 Euskirchen-Großbüllesheim - Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Waren von abgestellten Lkw an der Barentsstraße zu entwenden. Die Diebe öffneten diverse Auflieger und an zwei Anhängern beschädigten sie die Planen. Da die Fahrzeuge nicht beladen waren, blieben die Diebe ohne Beute.

