Kreispolizeibehörde Euskirchen / Scheune komplett abgebrannt

Scheune komplett abgebrannt

Bad Münstereifel-Rupperath - Am Donnerstagabend (18.16 Uhr) wurde der Rettungsleitstelle ein Brand einer Scheune in Rupperath gemeldet. Die Scheune mit circa 350 Quadratmetern wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein. In der Nähe des Brandortes wurde für circa drei Stunden der Strom abgestellt. In der Scheune befanden sich mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die bei dem Brand beschädigt wurden, und eine größere Menge Stroh.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandermittler der Kreispolizeibehörde Euskirchen haben ihre Arbeit aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

