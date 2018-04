Kreispolizeibehörde Euskirchen / Sechs Fahrzeuge mutwillig ...

Sechs Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Weilerswist - In der Nacht zum Samstag, 28.04.2018, wurden in der Zeit zwischen 01.00 und 05.00 Uhr in Bodenheim und in Lommersum durch bisher unbekannte Täter insgesamt fünf Pkw und ein Traktor beschädigt. Scheiben und Karosserieteile wurden augenscheinlich mit einem Schlagwerkzeug zerstört.

Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen, Tel. 02251 799-0

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen