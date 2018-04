Kreispolizeibehörde Euskirchen / Sicherheitsgurt nicht angelegt, ...

Sicherheitsgurt nicht angelegt, schwer verletzt

Euskirchen - Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinbach wurde bei einem Auffahrunfall am Samstagmittag in der Ortslage Kuchenheim schwer verletzt. Gegen 12.38 befuhr sie die Kuchenheimer Straße in Fahrtrichtung Euskirchen. An einer auf ihrem Fahrstreifen eingerichteten Baustelle musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dieses übersah eine nachfolgende 29-jährige Fahrzeugführerin aus Euskirchen und fuhr nahezu ungebremst auf den wartenden Pkw auf. Die Rheinbacherin erlitt dabei schwere Verletzungen, die offensichtlich auch dadurch begünstigt worden sind, weil sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihre Unfallgegnerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (ca. 7000 Euro), so dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen